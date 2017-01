В Екатеринбурге пройдёт музыкально-цветочная акция в честь Всемирного дня Битлз

Сегодня, 16, января, Екатеринбург присоединится к празднованию Всемирного дня "The Beatles". Участники акции возложат цветы к памятнику британской рок-группы в Екатеринбурге (ул. Горького, 8) в 18:30 и споют знаменитые песни под гитару, рассказал "ОГ" президент Уральского битлз-клуба Владимир Попов.

По решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день "The Beatles" с 2001 года.

- Каждый год мы отмечаем день британской рок-группы из Ливерпуля по-разному. В прошлом году участники праздника запускали послание Джону Леннону в виде бумажного фонарика в небо. Именно 16 января в Ливерпуле был открыт клуб "Пещера" в 1957 году, ставший точкой взлёта для молодой группы. Спустя 7 лет, в эту же дату, песня "I Want To Hold Your Hand" оказалась на первом месте американского хит-парада, - рассказал Владимир Попов.