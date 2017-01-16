В Свердловской области прокладывают трассу для "Лыжни России"

Анна Коснырева

Главным стартом "Лыжни России" для свердловчан станет трасса на территории "Екатеринбург-Экспо". О том, какой будет дистанция-2017, "ОГ" рассказал исполнительный директор центрального старта "Лыжни России" в Свердловской области Дмитрий Чукреев.

Подготовка идёт полным ходом, сейчас у "Экспо" прокладывают лыжню. Должна получиться трасса длиной 2,5 км и шириной 20 м. На сегодняшний день была сделана вырубка камышей по ширине трассы, рабочие вручную, а также с помощью снегоходов формируют маршрут. На участке курсируют грузовики и подвозят снег, чтобы засыпать овраги и канавы и сделать переходы вдоль маршрута на пересечённой местности. На этой неделе в работу вступит тяжёлая техника - ратрак, предназначенный для того, чтобы катать трассу и расталкивать снег.

Непосредственно сам день старта "Лыжни России" назначен на 11 февраля. Массовые забеги начнутся в 12.00, а регистрация откроется с 10 утра. На месте регистрации участники забега получат фирменные шапочки, организаторы обещают, что в этом году их хватит всем. А ещё предусмотрена развлекательная программа.

— Это будет спортивный праздник, — проанонсировал грядущее мероприятие Дмитрий Чукреев. — Помимо лыжников, приглашаем болельщиков прийти посмотреть забеги и концерт, поесть полевой каши. Ждём много участников — порядка двадцати тысяч человек, надеемся на хорошую погоду и постараемся создать заряд отличного настроения.

Чтобы принять участие, нужно в лыжной амуниции и с удостоверением личности прибыть до забега на регистрацию. В день гонки лыжники смогут бесплатно проехать в муниципальном общественном транспорте, а от станции метро "Ботаническая" к месту гонки будут курсировать брендированные шаттлы. На территории "Экспо" откроют парковку для личного автотранспорта.

Фото: Александр Исаков