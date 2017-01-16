Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Киргизии в связи с падением самолёта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Киргизской Республики Алмазбеку Атамбаеву в связи с падением самолёта на жилые дома под Бишкеком. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

В своей телеграмме глава Российского государства отметил, что жители нашей страны разделяют скорбь народа Киргизии.

Напомним, грузовой самолёт Boeing 747 сегодня утром упал на жилые одноэтажные дома рядом с аэропортом "Манас" около Бишкека. По последним данным ТАСС, в результате этой трагедии разрушены 32 здания, погибли 37 человек, ещё 8 доставлены в больницы.