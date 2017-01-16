Школы Екатеринбурга поборются за звание самых танцевальных в стране

Анна Коснырева

Юные танцоры из школ Екатеринбурга будут соревноваться за звание "Самой танцевальной школы" России, рассказали "ОГ" в секторе по молодёжной политике администрации Ленинского района, от которого, между прочим, на заключительный тур попали три школы.

Чтобы попасть в финал всероссийского конкурса "Самая танцевальная школа", ребятам нужно перетанцевать своих соперников в Екатеринбурге. Городской финал назначен на 31 января и состоится в Доме печати (ул. Ленина, 49). В танцевальном баттле сойдутся 8 команд от образовательных учреждений №19, №66, №11, №154, №113, №166, №39, №53, №63, №16. В заключительном туре ребятам предстоят 2 испытания: танец на тему "Фокус" и "Капитанский ФлэшМоб". По сумме итоговых баллов будет определён победитель. Команда, занявшая 1-е место, отправится на всероссийский финал.

Место проведения общероссийского финала конкурса пока ещё уточняется, но принять у себя танцоров претендуют 9 городов. Отметим, что конкурс танцоров проводится в течение всего учебного года.

Фото: Павел Ворожцов.