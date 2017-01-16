На состоявшемся в Москве VIII Гайдаровском форуме председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова скептически высказалась о возможном повышении пенсионного возраста в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба Счётной палаты РФ.

С точки зрения Татьяны Голиковой, повышение пенсионного возраста не является панацеей в решении проблем социального страхования.