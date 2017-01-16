На состоявшемся в Москве VIII Гайдаровском форуме председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова скептически высказалась о возможном повышении пенсионного возраста в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба Счётной палаты РФ.
С точки зрения Татьяны Голиковой, повышение пенсионного возраста не является панацеей в решении проблем социального страхования.
— Да, наверное, мы подошли к тому моменту, когда в России увеличилась продолжительность жизни. Мы можем ставить вопрос о повышении пенсионного возраста. Но, когда мы говорим о продолжительности жизни и повышении пенсионного возраста, мы должны говорить ещё и о корректировке на утрату трудоспособности. В противном случае мы при повышении пенсионного возраста можем получить ситуацию, при которой люди будут просто умышленно уходить в тень. И всё, никакого результата мы не получим, — сказала председатель Счётной палаты РФ.