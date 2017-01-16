Екатеринбургская епархия опубликовала перечень купелей на Крещение

Анна Коснырева
На Крещение, в четверг 19 января, в Екатеринбурге будет организовано 9 официальных купелей, которые будут сделаны по согласованию с духовенством, информируют в Екатеринбургской епархии.
Тем, кто решит окунуться в проруби, важно не забывать о личной безопасности, а совершать купание только в специально оборудованных местах. Для представленных в этом перечне "иорданей" будет проведена техническая приёмка, около них будут дежурить медики и службы правопорядка.
Представляем вашему вниманию список купелей в Екатеринбурге, освящаемых духовенством Екатеринбургской епархии:
Храм
Адрес храма
Купель
Дата и время освящения
1
Приход церкви «Большой Златоуст»
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17
Искусственная купель (бассейн) будет оборудована рядом с храмом
19.01.2017 в 11:00
2
Приход Благовещения Пресвятой Богородицы
Екатеринбург, Академический микрорайон, ул. Вильгельма де Геннина, 61
Искусственная купель (бассейн) будет оборудована рядом с храмом
19.01.2017 в 01:30
3
Храм апп. Петра и Павла посёлка Малый Исток
Екатеринбург, ул. Реактивная, 60/А
Будет оборудована на водоёме посёлка
18.01.2017 в 19:00
4
Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца посёлка Большой Исток
Сысертский район, р.п. Большой Исток, ул. Ленина, 119а
Будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток
18.01.2017 в 19:00
5
Приход во имя святителя Николая посёлка Исток
Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов, 12а
Будет оборудована силами института МЧС на оз. Огородное в пос. Исток
19.01.2017 в 12:00
6
Приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира
Екатеринбург, микрорайон Европейский, ул. Чкалова, 244
Будет оборудована на искусственном озере по адресу: ул. Двинская, 24а, готовит УК "Европейский"
19.01.2017 в 10:00
7
Воскресенский храм посёлка Северка
Екатеринбург, п. Северка, ул. Стрелочников, 4
Будет оборудована на карьерном водоёме пос. Северка
18.01.2017 в 19:00
8
Храм Рождества Христова
Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а
Будет оборудована на водоёме Калиновские разрезы
19.01.2017 в 11:00
9
Храм Святой Троицы
Екатеринбург, пос. Шарташ, ул. Проезжая, 112
Будет оборудована силами ГУ МЧС по Свердловской области на озере Шарташ рядом с пожарной частью
19.01.2017 в 10:00