Екатеринбургская епархия опубликовала перечень купелей на Крещение

Анна Коснырева

На Крещение, в четверг 19 января, в Екатеринбурге будет организовано 9 официальных купелей, которые будут сделаны по согласованию с духовенством, информируют в Екатеринбургской епархии.

Тем, кто решит окунуться в проруби, важно не забывать о личной безопасности, а совершать купание только в специально оборудованных местах. Для представленных в этом перечне "иорданей" будет проведена техническая приёмка, около них будут дежурить медики и службы правопорядка.

Представляем вашему вниманию список купелей в Екатеринбурге, освящаемых духовенством Екатеринбургской епархии: