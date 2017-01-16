Областная газета
Общество 16 января 2017, 15:59

Екатеринбургская епархия опубликовала перечень купелей на Крещение

Анна Коснырева

На Крещение, в четверг 19 января, в Екатеринбурге будет организовано 9 официальных купелей, которые будут сделаны по согласованию с духовенством, информируют в Екатеринбургской епархии.

Тем, кто решит окунуться в проруби, важно не забывать о личной безопасности, а совершать купание только в специально оборудованных местах. Для представленных в этом перечне "иорданей" будет проведена техническая приёмка, около них будут дежурить медики и службы правопорядка.

Представляем вашему вниманию список купелей в Екатеринбурге, освящаемых духовенством Екатеринбургской епархии:

 

Храм

Адрес храма

Купель

Дата и время освящения

1

Приход церкви «Большой Златоуст»

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17

Искусственная купель (бассейн) будет оборудована рядом с храмом

19.01.2017 в 11:00

2

Приход Благовещения Пресвятой Богородицы

Екатеринбург, Академический микрорайон, ул. Вильгельма де Геннина, 61

Искусственная купель (бассейн) будет оборудована рядом с храмом

19.01.2017 в 01:30

3

Храм апп. Петра и Павла посёлка Малый Исток

Екатеринбург, ул. Реактивная, 60/А

Будет оборудована на водоёме посёлка

18.01.2017 в 19:00

4

Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца посёлка Большой Исток

Сысертский район, р.п. Большой Исток, ул. Ленина, 119а

Будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток

18.01.2017 в 19:00

5

Приход во имя святителя Николая посёлка Исток

Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов, 12а

Будет оборудована силами института МЧС на оз. Огородное в пос. Исток

19.01.2017 в 12:00

6

Приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира

Екатеринбург, микрорайон Европейский, ул. Чкалова, 244

Будет оборудована на искусственном озере по адресу: ул. Двинская, 24а, готовит УК "Европейский"

19.01.2017 в 10:00

7

Воскресенский храм посёлка Северка

Екатеринбург, п. Северка, ул. Стрелочников, 4

Будет оборудована на карьерном водоёме пос. Северка

18.01.2017 в 19:00

8

Храм Рождества Христова

Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а

Будет оборудована на водоёме Калиновские разрезы

19.01.2017 в 11:00

9

Храм Святой Троицы

Екатеринбург, пос. Шарташ, ул. Проезжая, 112

Будет оборудована силами ГУ МЧС по Свердловской области на озере Шарташ рядом с пожарной частью

19.01.2017 в 10:00

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