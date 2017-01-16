У екатеринбуржца изъяли внедорожник за долг в размере 500 тысяч рублей

Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга изъяли первый в новом году внедорожник Toyota Land Cruiser 200 у екатеринбуржца за долг физическому лицу в размере порядка 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Екатеринбуржец не выполнил условий договора и остался должен физическому лицу порядка 500 тыс. руб. Судебные приставы вручили должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и требование предоставить своё имущество - автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.

- Так как требование судебных приставов не было исполнено, сотрудники провели комплекс мер по обнаружению транспортного средства и изъяли автомобиль у владельца. Машина передана на хранение в специализированную организацию, в случае непогашения задолженности её передадут на реализацию. Арест ТС может быть применён в рамках любых исполнительных производств имущественного характера задолженностью более трёх тыс руб., - рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Добавим, за 2016 год в Свердловской области арестован 431 автомобиль, принадлежащий должникам.

Фото: УФССП России по Свердловской области