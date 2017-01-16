Голкипер "Анжи" Давид Юрченко может перейти в "Урал"

Футбольный клуб "Урал" вновь активно проявляет себя на трансферном рынке. Состав "шмелей" может пополнить 30-летний голкипер махачкалинского "Анжи" Давид Юрченко.

По информации телеканала "Матч ТВ", сделка будет оформлена в ближайшее время.

Напомним, что совсем недавно президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявил о том, что клуб намерен усилить вратарскую линию.

- У нас, конечно, в приоритете игроки с российским паспортом. Что касается вратарей махачкалинского "Анжи", то и Александр Беленов, и Давид Юрченко являются большими профессионалами. Однако Александр является дорогим вратарём, боюсь, что его зарплату мы не потянем, - ответил Григорий Иванов на вопрос журналиста "ОГ".

Давид Юрченко начал заниматься футболом в восьмилетнем возрасте в Кетченеровской ДЮСШ. Играл за молодёжные команды "Спартака" и "Локомотива", а также за такие клубы, как "Волгарь-Газпром", "Мордовия" и "Уфа".