Свердловчане на полгода раньше срока заменили старые школьные автобусы на новые

На Среднем Урале на полгода раньше срока, установленного федеральной властью, завершилась замена старых школьных автобусов на новые. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", школьников можно перевозить только на транспорте, выпущенном не более 10 лет назад. Федеральная власть обязала регионы выполнить это требование к 1 июля 2017 года. Однако свердловчане сумели избавиться от старых автобусов уже сейчас.

— У нас получилось заменить абсолютно все автобусы, которые считаются старыми, — заявил начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Анатолий Соложнин.

За 2016 год школы Среднего Урала получили 46 новых автобусов. Однако на этом обновление автопарка не прекратится. Свердловчане намерены приобрести в 2017 году ещё 44 школьных автобуса.