Евгений Куйвашев стал лидером медиарейтинга губернаторов УрФО

За 2016 год губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся на две позиции в медиарейтинге глав регионов Уральского федерального округа. Теперь он занимает первое место.

Кроме того, как сообщили в "Медиалогии", за прошедший год Евгений Куйвашев существенно усилил свои позиции и в общероссийском медиарейтинге глав регионов. Там он, поднявшись на две позиции, занял шестое место.

Столь существенный рост интереса СМИ к свердловскому губернатору эксперты "Медиалогии" объяснили знаковыми решениями по реформе архитектуры власти в регионе, а также активным участием Евгения Куйвашева в дискуссии вокруг Ельцин Центра.