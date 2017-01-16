Полиция задержала четырёх подозреваемых в стрельбе по сторожам Красноуральского химзавода

В ночь на 13 января неизвестные обстреляли охрану химзавода в Красноуральске. Свердловские полицейские задержали четырёх подозреваемых в причинении телесных повреждений сторожам, личность пятого - установлена, он объявлен в розыск, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На причастность к ЧП проверялись порядка ста владельцев зарегистрированного оружия. Задержанными оказались неработающие красноуральцы 1992, 1995 и 1989 годов рождения, двое из них ранее были судимы. В ходе обысков у подозреваемых изъяты маски, одежда и другие вещдоки.

- Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений, после употребления нападавшими спиртных напитков. Установлено, что в декабре 2016 года эта компания хотела похитить с закрытого предприятия лом цветных металлов, но получила отпор гражданских сторожей, - рассказал Валерий Горелых.

Напомним, в результате нападения сотрудники ЧОПа из Нижнего Тагила 1983 и 1988 годов рождения, пытавшиеся задержать злоумышленников, получили травмы. По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, двоих сторожей прооперировали, и сегодня врачи разрешили полицейским их допросить. Третьего потерпевшего выписали из больницы. Расследование уголовного дела, возбуждённого органами внутренних дел по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью", продолжается.