УрФУ в лидерах конкурса научных проектов по проектной части госзадания

Анна Коснырева

11 научных проектов УрФУ победили в конкурсе Министерства образования и науки РФ в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

На днях появились итоги конкурса по проектной части государственного задания на период с 2017 по 2019 годы. Общая сумма выигранных УрФУ грантов — около 50 млн рублей, дополнительно для реализации проектов будет выделено 100 млн рублей. Финансирование на проекты ученые получат непосредственно от Минобрнауки. По количеству выигранных заявок среди всех федеральных университетов, участвующих в конкурсе, Уральский федеральный разделил второе место с Казанским федеральным университетом, а первое место занял Южный федеральный университет.

Из 11 победивших проектов УрФУ, 5 представил Институт естественных наук и математики, 3 заявки принадлежат Физико-технологическому институту, 2 — Институту гуманитарных наук и искусств и 1 выигравшая заявка — Институту радиоэлектроники и информационных технологий. Проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев отметил нарастающую тенденцию и прогресс в получении грантов представителями университета.

Отметим, что на конкурс были поданы 2,5 тысячи заявок от вузов со всей страны. По итогам были отобраны 125 университетов, всего выиграли 444 научных проекта, на которые будет выделено финансирование на сумму 2,9 млрд. руб.

Напомним, что этот конкурс предназначен для отбора научных проектов в рамках реализации проектной части госзадания в сфере научной деятельности на предоставление господдержки для проведения наиболее результативными участниками конкурса научных исследований, ориентированных на получение значимых результатов, привлечение и закрепление в науке молодых кадров.

Фото: Александр Исаков.