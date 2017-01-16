Губернатор выполнил первую часть своего обещания жителям Серебрянки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по приведению автодороги к Серебрянке в нормальное состояние. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Руководителем рабочей группы назначен вице-губернатор Сергей Швиндт.

– Рабочей группе предстоит полностью разработать план первоочередных мероприятий, особенно в предстоящий паводок, когда начнётся таяние снегов. Задача рабочей группы – до 1 июня обеспечить выполнение поручения Президента России Владимира Путина по приведению автодороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное сообщение, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, 14 января глава региона посетил Серебрянку и Верхнюю Ослянку, где пообщался с местными жителями.