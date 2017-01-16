Банк России выпустил новую памятную монету

Анна Коснырева

Сегодня, 16 января, Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвящённую 190-летию со дня рождения знаменитого русского географа П.П. Семенова-Тян-Шанского, сообщает пресс-служба Банка России.

Монета выходит в серии "Выдающиеся личности России". Тираж монеты – 3 тысячи штук, и она является законным средством наличного платежа. В сплаве масса драгоценного металла 15,55 г, 925-й пробы.

Монета имеет форму круга диаметром 33 мм, боковая поверхность рифлёная. С каждой стороны по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение с символикой Государственного герба РФ. На оборотной стороне монеты на фоне гор находится портрет П.П. Семенова-Тян-Шанского и контурные изображения всадников на лошади и верблюде.

Фото: Центробанк