Ельцин Центр открывает свой киноклуб

В Ельцин Центре 4 февраля 2017 года начнёт работу киноклуб. Над его созданием вместе с коллективом Центра сейчас работает киновед, продюсер, член Российской академии кинематографических искусств, лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров.

Клуб разместится в кино-конференц-зале. В планах организаторов – проводить встречи в первую и третью субботу каждого месяца. Также будут реализовываться абонементы, а к следующему сезону постоянным клиентам будут выданы членские билеты. В киноклубе будут показывать не только актуальные фильмы, не имеющие в России широкого проката, но также будет несколько постоянных тем: независимое кино, кино без господдержки, фильмы 90-х.

На открытие киноклуба приедет особый гость – советский кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР Марлен Хуциев.