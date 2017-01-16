«Коляда-театр» привёз в Москву 39 спектаклей

В столице с большим успехом стартовали гастроли екатеринбургского «Коляда-театра». Спектакли идут сразу на двух площадках – «На Страстном» и в «Боярских палатах», где играет также Центр современной драматургии.

Открыли московские гастроли колядовцы своим новым спектаклем «Фальшивый купон», который, кстати, в этом году номинирован на премию губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства. И в первый же день москвичи показали, как они рады приезду нашего театра. Зрители устроили настоящий флешмоб – когда актёры вышли на поклон, из зала люди запустили на сцену бумажные самолётики с пожеланиями для артистов.

Такой приём «Коляда-театра» становится уже хорошей традицией, так как в прошлом году после одного из спектаклей зрители подняли листочки, на которых были изображены сердца и написано «Мы вас любим! Ваши москвичи».Гастроли в столице продлятся до конца января, после чего колядовцы отправятся в Псков на 24-й Пушкинский фестиваль. Там они покажут постановки «Фальшивый купон» и «Пиковую даму».