"Темп-СУМЗ-УГМК" прервал серию из пяти поражений

Баскетболисты ревдинского клуба "Темп-СУМЗ-УГМК" разгромили на домашней площадке столичную команду МБА со счётом 87:48 (12:18, 22:9, 25:14, 28:7).

Сразу два игрока ревдинцев завершили матч, имея на своем счету "дабл-дабл" - Антон Глазунов (13 очков, 10 передач) и Виктор Заряжко (13 очков, 10 подборов).

Если не учитывать анулированную игру с армянским "Урарту", который снялся с турнира, "Темп" не побеждал в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги с 11 ноября прошлого года.

Победу игроки команды посвятили памяти стоявшего у истоков создания команды тренера Сергея Викторовича Губина, скончавшегося в ночь на 11 января на 70-м году жизни.