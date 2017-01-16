Обзор криминальной хроники 16 января

В результате дорожной аварии, случившейся на 208-м километре Пермского тракта, погибла 23-летняя девушка, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. Гражданка находилась в качестве пассажирки в автомобиле Chevrolet Niva, стоявшем у обочины возле автобусной остановки, когда в данной транспортное средство врезался вылетевший на встречную полосу автомобиль Volvo V50. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. По факту ведётся проверка.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области.

В Екатеринбурге возбудили дело по факту гибели девятимесячной девочки.

Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» возбудили по факту гибели в столице Среднего Урала девятимесячной девочки, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. Тело ребёнка с ожогами было обнаружено в квартире по улице Армавирской.

В столице Среднего Урала лихач протащил по дороге полицейского, пытавшегося остановить его.

В Екатеринбурге сотрудник ДПС пострадал, останавливая нарушителя, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. На улице Челюскинцев находившийся на посту работник МВД решил проверить документы у водителя такси «Лада Приора». Тот оконным стеклом зажал руку полицейского и начал движение, протащив стража порядка по дороге несколько сотен метров. Освободившись, полицейский, получивший ушиб правого коленного сустава и перелом левой большой берцовой кости, начал преследовать лихача на попутке. В конце концов, "гонщика" задержали, доставили в ОП № 11 и поместили под стражу, составив на него ряд административных материалов. Пострадавшего сотрудника отвезли в ГКБ № 36.