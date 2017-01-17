За 2016 год федеральный бюджет потратил более 2 миллиардов рублей на борьбу с безработицей

За прошлый год федеральный бюджет израсходовал свыше 2 млрд рублей на программы временной занятости и переобучение персонала. Такие меры позволяют снижать уровень безработицы.

Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в интервью “Российской газете”. По его словам, принятые меры позволили удержать уровень безработцы в стране на более низких показателях, чем это было в 2015 году. В настоящее время по всей стране официально в службе занятости зарегистрировано 900 тыс. человек, а общая безработица немного превышает 4 млн человек.

За 2016 год в России реализован пакет мер по поддержке 34 регионов – в основном тех, где есть проблемы на крупных предприятиях, например, в автомобильной промышленности и вагоностроении.