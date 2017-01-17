В Екатеринбурге из-за ограбления 11 девушек будут судить трёх молодых людей

В Екатеринбурге скоро передадут в суд уголовное дело в отношении трёх молодых людей, знакомившихся в соцсетях с девушками с целью воровства или ограбления. Всего от действий этой преступной группы пострадали 11 девушек.

Как сообщили в пресс-службе Cледственного управления СКР по Свердловской области, в отношении девушек 16-21 года совершена одна кража, три грабежа и три разбойных нападения. Молодые люди 23-26 лет с конца 2015 года знакомились с девушками через социальные сети и грабили их, в частности, похищали сотовые телефоны.