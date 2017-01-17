В Екатеринбурге за прошедший год произвели и отгрузили продукции на 50,1 миллиарда рублей

В Екатеринбурге произвели и отгрузили продукции на 50,1 млрд рублей за прошедший год, что на 600 млн рублей превысило показатели 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В 2016 году в Екатеринбурге увеличилось количество малых предприятий пищепрома на три организации: их стало 57. Число крупных изготовителей провианта составляет по-прежнему 54 производства.

- В прошлом году местные аграрии-производители получили субсидии на сумму 1,5 млн руб., что позволило увеличить количество крестьянских и личных подсобных хозяйств, действующих в системе городского аграрного комплекса. Некоммерческие садоводческие объединения также получили 1,7 млн руб. в качестве муниципальной поддержки. В Екатеринбурге появились два новых коллективных садовых хозяйства, на 1 января 2017 года таких товариществ действует 615, - рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Фото: мэрия Екатеринбурга