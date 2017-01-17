Прокуратура ведёт проверку в Ирбите по факту обрушения кровли памятника архитектуры

Сегодня, 17 января, утром в Ирбите обрушилась кровля двухэтажного дома - образца жилищного строительства XIX века (ул. Революции, 25). Ирбитская межрайонная прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку качеству содержания и эксплуатации памятника архитектуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, в результате обрушения здания 1887 года постройки пострадавших нет.

- Ирбитская межрайонная прокуратура установит, какие меры принимались по ремонту дома, находящегося на областном балансе. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле регионального надзорного ведомства, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: прокуратура Свердловской области