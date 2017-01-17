Управляющие компании теперь будут штрафовать за неправильное начисление платы за коммунальные услуги

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Новое в законодательстве на 2017 год
С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.
С 1 января 2017 года в России будут наказывать управляющие компании за неправильное начисление платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на выступление вице-премьера РФ Дмитрия Козака на совещании, которое провёл председатель правительства России Дмитрий Медведев.
— С 1 января 2017 года вводится финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Теперь за излишне начисленную плату взимается штраф в размере до 50% от излишне начисленной суммы. До настоящего времени такой ответственности не было, и многие компании злоупотребляли этим, начисляли избыточную плату в расчёте на то, что кто-то не среагирует на это, и пользовались этими деньгами длительное время. Введение ответственности за неправильно начисленные суммы будет препятствовать такого рода злоупотреблениям, — отметил Дмитрий Козак.