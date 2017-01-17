Управляющие компании теперь будут штрафовать за неправильное начисление платы за коммунальные услуги

Сюжет Новое в законодательстве на 2017 год

С 1 января 2017 года вступают в силу поправки в законодательство.

С 1 января 2017 года в России будут наказывать управляющие компании за неправильное начисление платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на выступление вице-премьера РФ Дмитрия Козака на совещании, которое провёл председатель правительства России Дмитрий Медведев.