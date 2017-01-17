Областная газета
Общество 17 января 2017, 12:15

В Первоуральске на затопленной водой улице машина вмёрзла в лёд

В Первоуральске затопило холодной водой перекрёсток улицы Комсомольской и Корабельного проезда. Машина, оставленная на обочине, вмёрзла в лёд по колёса, сообщает местный еженедельник "Городские вести". 

Первоуральские филиалы "СТК" и "Водоканал" свою причастность к разливу холодной воды по улицам отрицают. По неподтверждённым данным, авария произошла из-за прорыва трубы на ОАО "Первоуральский новотрубный завод" ("ПНТЗ").

На предприятии пообещали позже прокомментировать ситуацию "Областной газете". 

Фото: газета "Городские вести"

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