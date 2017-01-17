Обзор криминальной хроники 17 января

Сотрудники УФСБ по поручению второго отдела по расследованию особо важных дел свердловского управления СКР провели выемку документов в екатеринбургском УМВД, сообщает региональное СУ СК. Мероприятия имеют отношение к уголовному делу 28-летнего жителя столицы Среднего Урала, проходящего по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере". По версии силовиков, мужчина предложил директору букмекерской конторы вернуть изъятое у организации полицейскими оборудование за награду в один миллион 200 тысяч рублей. 12 января гражданина задержали после получения первой части "вознаграждения" - 700 тысяч рублей. Чуть погодя его поместили под стражу на два месяца.

Житель Верхотурья получил 11 лет строгого режима за убийство мужчины.

Вынесен приговор по делу 28-летнего жителя Верхотурья, зарезавшего односельчанина, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. Инцидент произошел вечером 24 августа 2016. В одной из квартир на улице Володарского компания распивала алкоголь. 31-летний сосед призвал участников застолья к тишине. Возник конфликт, в ходе которого ныне осужденный гражданин ударил оппонента ножом в живот. Через некоторое время тот умер. Убийцу задержали. Он получил 11 лет колонии строгого режима.

На Уралмаше задержали двух наркоторговцев.

В екатеринбургском микрорайоне Уралмаш по подозрению в наркоторговле задержали 19-летнего и 20-летнего приятелей, сообщает УМВД по Екатеринбургу. Сначала полицейские "повязали" молодого человека, делавшего «закладки». При нём нашли 29 грамм отравы, а у него дома – ещё 53 грамма того же вещества. Через некоторое время стражи порядка вышли на юношу, занимавшегося сбытом наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Товарищи признали вину. Сейчас оба находятся под стражей.