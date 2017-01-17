За неделю более 1200 свердловчан заболели пневмонией

В Свердловской области за вторую неделю января зарегистрирован 1221 случай пневмонии. Показатель заболеваемости составил 30,2 на 100 тыс. населения, что выше среднего многолетнего уровня на 37%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Кроме того, за неделю зарегистрировано 36,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 90,6 на 10 тыс. населения.

— Повышенная заболеваемость наблюдается среди людей старше 15 лет и взрослых (на 54% выше эпидпорога); в остальных группах ситуация расценена как неэпидемическая, — отмечают санврачи.

В Екатеринбурге за этот же период зафиксировано 14,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 108,7 на 10 тыс. населения. Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 20%, эпидемический порог превышен среди детей 3-6 лет (+9%), а также среди подростков старше 15 лет и взрослых (+113%).