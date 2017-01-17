Авиадебоширов будут наказывать реальным сроком лишения свободы

Сейчас готовятся поправки в отечественное законодательство, по которым за хулиганство на транспорте будут наказывать сроком лишения свободы — до пяти, до семи и до десяти лет (по разным видам хулиганства). Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

По словам Павла Крашенинникова, депутаты не намерены ограничиваться только авиадебоширами. Они хотят ужесточить наказание за хулиганство практически на всех видах транспорта: на железнодорожном, воздушном, морском и водном.