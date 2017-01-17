Областная газета
Общество 17 января 2017, 13:08

Сразу шесть машин столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Сегодня утром сразу шесть автомобилей столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. К счастью, как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга, обошлось без человеческих жертв.

— На место этого дорожно-транспортного происшествия выезжали экипажи ДПС. Они составили схему ДТП. Сейчас все автовладельцы, машины которых пострадали в этом ДТП, выехали в наше подразделение ГИБДД для оформления необходимых документов, — пояснили в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

Фото: "Ночные новости"

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