За прошедший год принудительно в суды доставлены больше 10 тысяч свердловчан

За 2016 год принудительно в суды доставлены 10 тысяч 386 свердловчан. Из них порядка десяти тысяч лиц привлечены к ответственности по уголовным делам, 264 человека - по административным и 46 - по гражданским, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Наибольшее количество принудительно доставленных в суд оказалось в Новоуральске (736 человек), Каменске-Уральском и Каменском районе (566 лиц), Артёмовске (481 граждан).

- Самыми запоминающимися в 2016 году были приводы, когда обвиняемый по ч. 1. ст. 228 УК РФ (за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических веществ) спрятался от судебных приставов Железнодорожного района Екатеринбурга в диване. В шкаф залез свидетель из Карпинска, проходящий по ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В региональном УФССП России отмечают, что подобное поведение расценивается как воспрепятствование законной деятельности судебного пристава. В связи с этим составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренным ст. 17.8 КоАП РФ.