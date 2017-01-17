"Косой дом" на набережной реки Исеть продан за 6,31 миллиона рублей

Предприятие ООО "Капитал" выкупило у муниципалитета за 6,31 млн рублей доходный дом (ул. Горького, 14), известный в Екатеринбурге как "Косой дом", купца Чувильдина на набережной Исети. Новый владелец восстановит объект культурного наследия регионального значения согласно условиям конкурса, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Начальная цена продажи объекта составляла 6,24 млн руб. Для победы участник конкурса должен был предложить наибольшую стоимость и взять на себя обязательства по восстановлению, приведению в порядок территории, соблюдению охранных обязательств.

- Из-за недостатка средств городские власти передают объекты предпринимателям, которые становятся собственниками и обязуются содержать в надлежащем состоянии приобретённое имущество. Все этапы восстановления "Косого дома" будут находиться на контроле комиссии департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга. Деньги от конкурса поступят в муниципальный бюджет, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: мэрия Екатеринбурга