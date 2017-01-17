Павел Крашенинников: "Я категорически против появления VIP-тюрем"

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" заявил, что категорически возражает против появления в нашей стране платных частных тюрем для VIP-персон.

— Эта тема у нас время от времени поднимается. Но чтобы её раз и навсегда закрыть, повторяю, что я категорически против появления VIP-тюрем. Этого мы не допустим. На мой взгляд, это противоречит базовым общечеловеческим принципам, — заявил Павел Крашенинников.

Он привёл пример США, где частный бизнес допущен только к строительству тюремных зданий, а сама эксплуатация таких учреждений находится в ведении государства.