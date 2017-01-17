На Крещение для екатеринбуржцев организуют более 18 купелей

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

В Крещение, 19 января, в Екатеринбурге будет организовано более 18 официальных купелей. Они будут специально оборудованы и проверены на безопасность, однако в этом году столпотворения на льду около прорубей нельзя допустить, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

— На водоёмах Свердловской области лёд сформировался, но выпало большое количество снега, давление на его поверхность очень серьёзное, и лёд не той прочности, какую имеет в январе обычно. Поэтому не более 30 человек в одно время могут находиться у купели, — обращает внимание начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Пшеницын. — В Екатеринбурге в этом году насчитывается более 18 купелей.

Список купелей в Екатеринбурге следующий:

На озере Шарташ — порядка 10 купелей;

"Воскресенский храм", посёлок Северка, ул. Стрелочников, 4 — 1 купель;

Малоистокский пруд, "Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла", ул. Реактивная, 60а — 1 купель;

гостиничный комплекс "Рамада" (Кольцовский тракт, 10-й километр, 15) — 3 купели;

река Шиловка, Чкаловский район, посёлок Зелёный Бор — 1 купель;

микрорайон Европейский на искусственном озере — 1 купель;

Калиновские разрезы — 1 купель;

Верх-Исетский пруд со стороны ул. Кирова — 1 купель;

Верх-Исетский пруд, ул. Школьников, 1 — 1 купель.

А также сооружают крытые купели: при храме Большой Златоуст (ул. 8 Марта, 17) и у Прихода Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Вильгельма де Геннина, 61).

Добавим, окунаться можно только на официальных купелях, около которых дежурят спасатели. Эти купели снабжены ограждениями и безопасными спусками с лестницами, глубина купелей составляет порядка 1,20 метра.