Владимир Маркин в своей новой книге написал об убийце 17 свердловских пенсионерок

Бывший руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин в Twitter анонсировал свою новую книгу «Убийства. Теракты. Катастрофы. По следам кровавых преступлений». На обложке книги, в аннотации, в частности, упоминается громкое уголовное дело об убийстве 17 пенсионерок на Урале.

— Сдал в печать новую книгу о следователях, — написал Маркин.

Маркин разместил фотографию обложки. Из текста на ней следует, что книга написана в жанре "документального детектива". В неё вошли пять рассказов "об успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния".

Речь идёт о деле "банды ГТА", об убийстве "17 престарелых пенсионерок в уральских городах", теракте в аэропорту Домодедово, а также о деле "прибалтийских пиратов", захвативших сухогруз "Арктик Си", и авиакатастрофе Як-42, в результате которой погибли хоккеисты "Локомотива".

Отметим, это вторая книга Владимира Маркина. В сентябре 2016 года вышла в свет его книга "Самые громкие преступления XXI века в России".

Фото: Twitter.

Напомним, Ирина Гайдамачук в течение восьми лет убила 17 пенсионерок в возрасте от 61 до 86 лет, что делает её самой массовой женщиной - серийной убийцей современности. Большая часть преступлений была совершена в Красноуфимске, где проживала убийца. Похожие преступления были совершены в Екатеринбурге, Серове, Ачите и Дружинино.

Действовала злоумышленница расчётливо — забивала жертв молотком, после чего меняла внешность и заметала следы преступлений. Гайдамачук была задержана только в конце 2010 года, в июне 2012 года женщина была приговорена к 20 годам лишения свободы.

Добавим, Маркин с 12 октября 2016 года занимает пост первого заместителя генерального директора ПАО "РусГидро", а также является руководителем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками.