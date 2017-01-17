Областная газета
Общество 17 января 2017, 14:24

Первоуральский новотрубный завод устранит последствия коммунальной аварии к вечеру

Сегодня в "Областной газете" появилась публикация о том, что в Первоуральске машина вмёрзла в лёд из-за разлившейся по улице холодной воды. Позже пресс-служба ОАО "ПНТЗ" пообещала устранить последствия  коммунальной аварии к вечеру.

- Утечка трубы на перекрёстке улицы Комсомольской и Корабельного проезда прекращена. Мероприятия по устранению последствий ЧП: уборка наледи, отсыпка дорожного полотна, - завершатся сегодня, 17 января, к 18:00, - отметили "ОГ" в пресс-службе ОАО "Первоуральский новотрубный завод".  

Фото: газета "Городские вести"

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