Первоуральский новотрубный завод устранит последствия коммунальной аварии к вечеру

Сегодня в "Областной газете" появилась публикация о том, что в Первоуральске машина вмёрзла в лёд из-за разлившейся по улице холодной воды. Позже пресс-служба ОАО "ПНТЗ" пообещала устранить последствия коммунальной аварии к вечеру.

- Утечка трубы на перекрёстке улицы Комсомольской и Корабельного проезда прекращена. Мероприятия по устранению последствий ЧП: уборка наледи, отсыпка дорожного полотна, - завершатся сегодня, 17 января, к 18:00, - отметили "ОГ" в пресс-службе ОАО "Первоуральский новотрубный завод".

Фото: газета "Городские вести"