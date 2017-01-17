В Общественной палате отметили День Свердловской области

На встречу с опытными общественниками пришли представители молодого поколения - ребята из Российского движения школьников и волонтёры Российского союза спасателей.

Председатель Общественной палаты области Станислав Набойченко, а также члены Общественной палаты - Семён Спектор, Александр Бухгамер и Мавзиля Юдина пообщались с молодёжью. Ветераны свердловской политики рассказали о своём пионерском детстве и комсомольской юности, показали исторические фотографии, поделились опытом общественной работы на Среднем Урале и обсудили проблемы воспитания современных подростков.

- Нужно достойно воспитывать подрастающее поколение. Войны сейчас нет, но опасность её есть, а патриотическое воспитание - это гарантия того, что если возникнет угроза, то мы победим, - сказал Семён Спектор. - Я прожил на Урале уже 58 лет и горжусь этим. Здесь живут исключительно замечательные люди, честные и патриотичные. Здесь более 160 национальностей, но никогда на этой почве не бывает серьёзных конфликтов.

По наблюдениям Станислава Набойченко, уральцы менее болтливые, чем жители других регионов.

- Жители Свердловской области привыкли доказывать свою правоту не словом, а делом, - заметил Набойченко. - Да и физически уральцы более крепкие и выносливые - в наше время считалось позором не сдать норму ГТО. Хорошо, что сейчас возродили эту традицию.

Сегодня Свердловская область отмечает 83-летие со дня образования.