Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил убрать из Уголовного кодекса РФ понятие "смертная казнь". С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

— Фактически она у нас в стране отменена. Сейчас пора "зачистить" Уголовный кодекс РФ. Убрать из него все упоминания о "смертной казни", — сказал Павел Крашенинников.

Он напомнил, что наличие или отсутствие такой кары никак не влияет на криминогенную обстановку в стране. Кроме того, по словам Павла Крашенинникова, последние данные социологических опросов населения показывают, что в России растёт количество россиян, выступающих против смертной казни. Если раньше такой точки зрения придерживались около 10% жителей страны, то теперь уже — примерно 50%.