Областная газета
Общество 17 января 2017, 15:32

Екатеринбургские медики рассказали, как правильно окунаться в прорубь

Сюжет

Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.



Ныряльщикам необходимо сначала разогреть тело, сделав разминку или зарядку, напоминают екатеринбургские медики. Список советов о том, как правильно окунаться в прорубь, опубликовала пресс-служба мэрии уральской столицы

В этом году в Екатеринбурге организуют на Крещение более 18 купелей

Желающим окунуться в прорубь 19 января необходимо помнить о том, что:

  • прорубь у берега должна быть специально оборудована, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей;
  • перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
  • к проруби следует подходить в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы не поскользнуться и не потерять чувствительности ног. Можно использовать ботинки, шерстяные носки или специальные резиновые тапочки;
  • окунаться лучше всего по шею, не замочив голову (можно закрыть голову резиновой шапочкой). Не следует нырять в прорубь вперёд головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;
  • не стоит находиться в проруби дольше 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения;
  • необходимо обтереться махровым полотенцем и переодеться в сухую одежду в тёплом помещении или тёплом транспорте;
  • полезно выпить горячий чай, лучше всего из ягод или фруктов, с мёдом;
  • не следует после процедуры купания в проруби употреблять спиртное, а также передвигаться пешком на дальние расстояния.

У ныряльщиков должны быть с собой: полотенце, махровый халат, комплект тёплой сухой одежды, купальник, нескользкая обувь (можно шерстяные носки), резиновая шапочка.

Зимнее плавание противопоказано при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

  • воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
  • сердечно-сосудистой системы (врождённые и приобретённые пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесённый инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
  • центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжёлых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);
  • периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
  • эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
  • органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
  • органов дыхания (туберкулёз лёгких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
  • мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);
  • желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
  • кожно-венерические заболевания.

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