Екатеринбургские медики рассказали, как правильно окунаться в прорубь

Сюжет
Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.
Ныряльщикам необходимо сначала разогреть тело, сделав разминку или зарядку, напоминают екатеринбургские медики. Список советов о том, как правильно окунаться в прорубь, опубликовала пресс-служба мэрии уральской столицы.
В этом году в Екатеринбурге организуют на Крещение более 18 купелей.
Желающим окунуться в прорубь 19 января необходимо помнить о том, что:
- прорубь у берега должна быть специально оборудована, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей;
- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;
- к проруби следует подходить в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы не поскользнуться и не потерять чувствительности ног. Можно использовать ботинки, шерстяные носки или специальные резиновые тапочки;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову (можно закрыть голову резиновой шапочкой). Не следует нырять в прорубь вперёд головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;
- не стоит находиться в проруби дольше 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения;
- необходимо обтереться махровым полотенцем и переодеться в сухую одежду в тёплом помещении или тёплом транспорте;
- полезно выпить горячий чай, лучше всего из ягод или фруктов, с мёдом;
- не следует после процедуры купания в проруби употреблять спиртное, а также передвигаться пешком на дальние расстояния.
У ныряльщиков должны быть с собой: полотенце, махровый халат, комплект тёплой сухой одежды, купальник, нескользкая обувь (можно шерстяные носки), резиновая шапочка.
Зимнее плавание противопоказано при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- сердечно-сосудистой системы (врождённые и приобретённые пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесённый инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);
- центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжёлых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);
- периферической нервной системы (невриты, полиневриты);
- эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (туберкулёз лёгких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
- мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания.