Екатеринбургские медики рассказали, как правильно окунаться в прорубь

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

Ныряльщикам необходимо сначала разогреть тело, сделав разминку или зарядку, напоминают екатеринбургские медики. Список советов о том, как правильно окунаться в прорубь, опубликовала пресс-служба мэрии уральской столицы.

В этом году в Екатеринбурге организуют на Крещение более 18 купелей.

Желающим окунуться в прорубь 19 января необходимо помнить о том, что:

прорубь у берега должна быть специально оборудована, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку;

к проруби следует подходить в удобной нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы не поскользнуться и не потерять чувствительности ног. Можно использовать ботинки, шерстяные носки или специальные резиновые тапочки;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову (можно закрыть голову резиновой шапочкой). Не следует нырять в прорубь вперёд головой, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

не стоит находиться в проруби дольше 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения;

необходимо обтереться махровым полотенцем и переодеться в сухую одежду в тёплом помещении или тёплом транспорте;

полезно выпить горячий чай, лучше всего из ягод или фруктов, с мёдом;

не следует после процедуры купания в проруби употреблять спиртное, а также передвигаться пешком на дальние расстояния.

У ныряльщиков должны быть с собой: полотенце, махровый халат, комплект тёплой сухой одежды, купальник, нескользкая обувь (можно шерстяные носки), резиновая шапочка.

Зимнее плавание противопоказано при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях: