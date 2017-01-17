Екатеринбургский врач признан судом виновным в причинении термических ожогов пациентке

В феврале 2015 года екатеринбургский медик допустил возгорание простыни во время хирургической операции, причинив термические ожоги и тяжкий вред здоровью 15-летней пациентке. Врач признан виновным в преступлении, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.

Медика приговорили к году лишения свободы согласно ч.2 ст.118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Однако его освободили от наказания, применив акт об амнистии.

- Следствием и судом установлено, что 6 февраля 2015 года при проведении операции подсудимый ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, не проконтролировав действия членов операционной бригады. Хирургическая простыня, пропитанная легковоспламеняющимся реактивом, загорелась при использовании искроопасного инструмента - импульсного дефибриллятора, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Свердловской области.

В рамках расследования уголовного дела проведены ряд экспертиз: медицинская комиссионная судебная, пожарно-техническая, комплексная судебно-техническая. Следователем допрошено порядка 30 свидетелей. В адрес главного врача больницы, в которой произошёл инцидент, внесено представление с требованием принять меры по недопущению подобных фактов.