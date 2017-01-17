В Каменске-Уральском открывается 54-я Городская художественная выставка

22 января. 14:00. В Каменск-Уральском выставочном зале открывается 54-я Городская художественная выставка и персональная выставка Станислава Толкачёва "Прикосновение к реальности".

Посетители увидят порядка 200 картин 65 авторов. В экспозиции традиционной Городской художественной выставки будут представлены: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Персональная выставка городского художника Станислава Толкачёва "Прикосновение к реальности" включает 34 работы, выполненные в технике многослойной пастели.

Выставка пройдёт по улице Победы, 83а, с 22 января по 19 февраля.