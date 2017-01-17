Свердловская "Школа мэров" победила во всероссийском конкурсе лучших кадровых стратегий

Инициированный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проект "Школа мэров" стал победителем Всероссийского конкурса "Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе". Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Такое состязание проектов ежегодно организует Министерство труда и социальной политики РФ. В 2016 году на него было подано 153 заявки со всей страны. В результате было отобрано 12 победителей. В их число вошёл реализуемый на Среднем Урале образовательный проект для руководителей муниципалитетов "Школа мэров".

Такая серия семинаров проводится в нашем регионе один раз в квартал. На этих занятиях руководители муниципалитетов имеют возможность изучить наиболее актуальные вопросы управления муниципальными образованиями, например, в сфере бюджетной политики.