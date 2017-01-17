Областная газета
Общество 17 января 2017, 17:09

На улицах Екатеринбурга музыкант зарабатывает деньги игрой на металлофоне

К обычному городскому шуму столицы Урала добавились звуки металлофона. На этом инструменте играет музыкант, время от времени появляющийся в разных районах города.

— На металлофоне я играю ежедневно, но каждый раз выбираю новое место. Раньше я попробовал разные занятия: преподавателя, официанта. Однако никакое другое дело, кроме игры на музыкальном инструменте, не доставляет мне столько положительных эмоций, — рассказал "ОГ" Андрей Заостровных.

Он приехал в Екатеринбург из Краснотурьинска, имеет среднее музыкальное образование. Сейчас уличные выступления стали его единственным источником заработка.

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