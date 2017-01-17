Список крещенских купелей на территории Свердловской области

Ожидаемое количество человек при посещении купелей

г. Екатеринбург

есть

Храм апп Петра и Павла

г. Екатеринбург, Кольцовский тракт 10 км, Октябрьский район

есть

г. Екатеринбург, пос. Зелёный Бор, Чкаловский район

4

г. Екатеринбург, ул. Двинская, 24а, приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира, мкр-н «Европейский», Ленинский район

искусственное озеро

1

информация уточняется