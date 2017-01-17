Список крещенских купелей на территории Свердловской области

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Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.
Обнародован полный список всех крещенских купелей Среднего Урала.
№ п/п
Населённый пункт
Водоём
Количество купелей
Ожидаемое количество человек при посещении купелей
Наличие пункта обогрева
г. Екатеринбург
1
р.п. Малый Исток, ул. Реактивная 60а, Октябрьский район
Храм апп Петра и Павла
1
100
есть
2
г. Екатеринбург, Кольцовский тракт 10 км, Октябрьский район
пруд, Гостиничный комплекс «Рамада Екатеринбург»
3
1 000
3
г. Екатеринбург, пос. Зелёный Бор, Чкаловский район
река Шиловка
1
500
есть
4
г. Екатеринбург, ул. Двинская, 24а, приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира, мкр-н «Европейский», Ленинский район
искусственное озеро
1
информация уточняется
есть
5
г. Екатеринбург, пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России ул. Презжая, 110
оз. Шарташ
2
500
есть
6
г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 2, Кировский район
оз. Шарташ
4
13 000
есть
7
г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 11, Кировский район
оз. Шарташ, по берегу в зоне городского пляжа со стороны кузни
1
4 500
есть
8
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 45, Кировский район
оз. Шарташ
2
4 500
есть
9
г. Екатеринбург, ул. Отдыха, 25, Кировский район
оз. Шарташ
1
4 500
есть
10
г. Екатеринбург, ул. Школьников, 1, Верх-Исетский район
Верх-Исетский пруд
1
информация уточняется
есть
11
г. Екатеринбург, ул. Кирова 40, Верх-Исетский район
Верх-Исетский пруд
1
информация уточняется
есть
12
г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4, Воскресенский храм, Железнодорожный район
карьерный водоём пос. Северка
1
200
есть
13
г. Екатеринбург, ул. Фрезировщиков, 200, Рыбалка на Калиновке, Орджоникидзевский район
оз. Калиновский разрез
1
3 000
есть
Каменский ГО
1
с. Маминское, ул. Чапаева
искусственный пруд
1
300
есть
2
с. Сосновское, ул. Ленина, д. 64
оз. Сосновское
1
300
есть
3
с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 135
оз. Большой Сунгуль
1
200
есть
ГО г. Лесной
1
г. Лесной (район лодочной станции)
Нижнетуринское вдх.
2
600
есть
Белоярский ГО
1
с. Камышево, ул. Челюскинцев, 33
пруд "Ческидовский пруд"
1
информация уточняется
есть
2
с. Черноусово, ул. Калинина, за домом № 23
прорубь на р. Брусянке
1
информация уточняется
есть
3
с. Некрасово, ул. Советская 25-27
р. Каменка
1
Информация уточняется
есть
4
с. Бруснятское
пруд Шипелово
1
Информация уточняется
есть
5
с. Большебрусянское, ул. Набережная, 14
р. Брусянка
1
Информация уточняется
Артемовский ГО
1
с. Покровское, Артемовского городского округа
р. Бобровка
1
500
есть
2
г. Артемовский
р. Бобровка
1
750
есть
Невьянский ГО
1
г. Невьянск, ул. Советская д.22 (Центр спортивной подготовки
Невьянский пруд
1
100
есть
ГО Карпинск
1
ГО Карпинск
Известняковый карьер
1
500
есть
ГО Сухой Лог
1
г. Сухой Лог, ул. Шулина
р. Пышма
1
300
есть
2
п. Алтынай
р. Ирбитка
1
100
есть
Кушвинский ГО
1
д. В. Баранча
Верхне-Баранчинский пруд
1
1000
есть
ГО Верхняя Тура
1
г. Верхняя Тура
Верхнетуринский пруд
1
50
есть
ГО Заречный
1
г. Заречный
Белоярское вдх.
1
4000
есть
Новолялинский ГО
1
г. Новая Ляля
р. Ляля
1
500
есть
2
п. Лобва
р. Лобва
1
500
есть
Слободо-Туринский МР
1
с. Туринская Слобода
р. Тура
1
1300
есть
Волчанский ГО
1
г. Волчанск
оз. Шестое
1
150
есть
ГО Верхотурский
1
п. Привокзальный
р. Актай
2
2000
есть
2
с. Меркушино
р. Тура
1
1000
есть
г. Каменск-Уральск
1
г. Каменск-Уральск, Синарский р-н
Каменское вдх.
1
3000
есть
2
д. Кремлевка
Искусственный пруд
1
300
есть
3
г. Каменск-Уральск
р. Каменка
1
300
есть
4
г. Каменск-Уральск
р. Каменка
2
1000
есть
Сысертский ГО
1
п. В. Сысерть
Верхне-Сысертское вдх.
1
15
2
п. В. Сысерть
Верхне-Сысертское вдх.
1
20
3
с. Кашино
Ильинское вдх.
1
350
4
с. Черданцево
Черданское вдх.
1
150
5
п. Двуреченск
Нижнее-Сысертское вдх.
1
100
6
п. Б. Исток
пруд "Источек"
1
300
7
д. Космаково
оз. Багаряк
1
30
Тавдинский ГО
1
г. Тавда, ул. Типографская, 42 (р-н Тавдинского ПСО ГКУ СО)
р. Тавда
1
150
есть
Бисертский ГО
1
р.п. Бисерть
Бисертский пруд
1
250
есть
Североуральский ГО
1
г. Североуральск
Колонгинское вдх.
1
400
есть
Нижнетуринский ГО
1
г. Нижняя Тура
Нижнетуринское пруд.
1
300
есть
Серовский ГО
1
г.Серов
Серовский городской пруд
1
500
есть
Качканарский ГО
1
г. Качканар
Нижневыйское вдх.
1
2000
есть
Ивдельский ГО
1
г. Ивдель ул.Октябрьская, ул. Набережная
р. Ивдель
1
350
ГО Богданович
1
с. Байны
р. Большая Калиновка
1
50
есть
2
с. Ильинское
р. Малая Калиновка
1
40
есть
3
с. Каменноозерское
оз. Каменное
1
12
есть
4
с. Кунарское
пруд
1
40
есть
5
г. Богданович (северная часть)
р. Кунара
1
50
есть
6
д. Паршина
ключ Паршинский
1
40
есть
ГО Березовский
1
п. Старопышминск
р. Пышма "Святой источник" ул. Советская 10А
1
1300
есть
2
п. Старопышминск
пруд Краянский Сад "Венеция" ул. Металлистов 13
1
250
есть
3
п. Сарапулка
р. Сарапулка
1
150
есть
4
23 км ЕКАД ГЛК "Лиственная"
пруд г. Лиственная
1
100
есть
5
п. Лосиный
Искусственный пруд
1
50
есть
ГО Верхняя Пышма
1
с. Балтым Храм Святого Благоверного Князя Александра Невского (ул. Набережная 4б)
река Балтымка
1
500
есть
ГО Среднеуральск
1
г. Среднеуральск, Северный проезд 15 (Монастыро в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов"
водоем на территории монастыря
1
1000
есть
ГО Первоуральск
1
г. Перворуральск
акватория Нижне-Шайтанского пруда
1
1500
есть
2
г. Перворуральск
акватория Билимбаевского пруда
1
100
есть
3
г. Перворуральск
акватория карьера на 334 км трассы Пермь-Екатеринрбург
1
1500
есть
Сосьвинский ГО
1
с. Романово
р. Сосьва
1
350
есть
ГО Пелым
1
г. Пелым, река в р-не пристани по ул. Набережная (напротив здания 12)
река Пелым
1
200
есть
г. Нижний Тагил
1
г. Нижний-Тагил (проспект Мира, 1) спортивный клуб моржей
Нижнетагильский пруд
1
250
есть
Михайловское МО
1
г. Михайловск, ул. Кирова, 12
Михайловское вдх.
1
300
есть
ГО Староуткинск
1
п. Староуткинск
Староуткинский пруд
2
1000
есть
Режевской ГО
1
с. Клевакинское
пруд р. Глиночка
1
50
нет
1
пос. Липовка
пруд п. Липовка
1
130
нет
Ачитский ГО
1
р.п. Ачит
река Ачит
1
10
есть
ГО Нижняя Салда
1
ГО Нижняя Салда
Нижнесалдинский пруд
1
15
есть
Байкаловский МР
1
с. Байкалово
Байкаловский пруд
1
150
есть
Нижнесергинское ГП
1
г. Нижние Серги
река Серга
1
4320
есть
МО г. Ирбит
1
г. Ирбит
река Ница
1
3500
есть
Талицкий ГО
1
г. Талица
Ургинский пруд
1
1200
есть
2
п. Троицкий
Доковский пруд
1
500
есть
3
с. Завьяловское
пруд на реке Кобыльей
1
50
4
д. Заречная
пруд
1
30
5
с. Бутка
река Беляковка
1
100
6
с. Елань
пруд
1
50
Горноуральский ГО
1
с. Лая
Верхний пруд река Лая
1
115
есть
Махневское МО
1
пгт Махнево ул. Северная 1
Искусственный пруд
1
10
2
п. Санкино ул. Торговая 1
река Тура
1
10
МО г. Алапаевск
1
г. Алапаевск
городской пруд
1
240
есть
Пышминский ГО
1
р.п. Пышма
река Юрмач
1
135
есть
2
д. Савина
Святой источник
1
255
есть
Итого в Свердловской области
106 купелей