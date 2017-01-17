Областная газета
Общество 17 января 2017, 17:25

Список крещенских купелей на территории Свердловской области

Сюжет

Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.



Обнародован полный список всех крещенских купелей Среднего Урала.

№ п/п

Населённый пункт

Водоём

Количество купелей

Ожидаемое количество человек при посещении купелей

Наличие пункта обогрева

г. Екатеринбург

1

р.п. Малый Исток, ул. Реактивная 60а, Октябрьский район

Храм апп Петра и Павла

1

100

есть

2

г. Екатеринбург, Кольцовский тракт 10 км, Октябрьский район

пруд, Гостиничный комплекс «Рамада Екатеринбург»

3

1 000

 

3

г. Екатеринбург, пос. Зелёный Бор, Чкаловский район

река Шиловка

1

500

есть

4

г. Екатеринбург, ул. Двинская, 24а, приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира, мкр-н «Европейский», Ленинский район

искусственное озеро

1

 информация уточняется

есть

5

г. Екатеринбург, пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России ул. Презжая, 110

оз. Шарташ

2

500

есть

6

г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 2, Кировский район

оз. Шарташ

4

13 000

есть

7

г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 11, Кировский район

оз. Шарташ, по берегу в зоне городского пляжа со стороны кузни

1

4 500

есть

8

г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 45, Кировский район

оз. Шарташ

2

4 500

есть

9

г. Екатеринбург, ул. Отдыха, 25, Кировский район

оз. Шарташ

1

4 500

есть

10

г. Екатеринбург, ул. Школьников, 1, Верх-Исетский район

Верх-Исетский пруд

1

 информация уточняется

есть

11

г. Екатеринбург, ул. Кирова 40, Верх-Исетский район

Верх-Исетский пруд

1

 информация уточняется

есть

12

г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4, Воскресенский храм, Железнодорожный район

карьерный водоём пос. Северка

1

200

есть

13

г. Екатеринбург, ул. Фрезировщиков, 200, Рыбалка на Калиновке, Орджоникидзевский район

оз. Калиновский разрез

1

3 000

есть

Каменский ГО

1

с. Маминское, ул. Чапаева

искусственный пруд

1

300

есть

2

с. Сосновское, ул. Ленина, д. 64

оз. Сосновское

1

300

есть

3

с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 135

оз. Большой Сунгуль

1

200

есть

ГО г. Лесной

1

г. Лесной (район лодочной станции)

Нижнетуринское вдх.

2

600

есть

Белоярский ГО

1

с. Камышево, ул. Челюскинцев, 33

пруд "Ческидовский пруд"

1

информация уточняется

есть

2

с. Черноусово, ул. Калинина, за домом № 23

прорубь на р. Брусянке

1

информация уточняется

есть

3

с. Некрасово, ул. Советская 25-27

р. Каменка

1

Информация уточняется

есть

4

с. Бруснятское

пруд Шипелово

1

Информация уточняется

есть

5

с. Большебрусянское, ул. Набережная, 14

р. Брусянка

1

Информация уточняется

 

Артемовский ГО

1

с. Покровское, Артемовского городского округа

р. Бобровка

1

500

есть

2

г. Артемовский

р. Бобровка

1

750

есть

Невьянский ГО

1

г. Невьянск, ул. Советская д.22 (Центр спортивной подготовки

Невьянский пруд

1

100

есть

ГО Карпинск

1

ГО Карпинск

Известняковый карьер

1

500

есть

ГО Сухой Лог

1

г. Сухой Лог, ул. Шулина

р. Пышма

1

300

есть

2

п. Алтынай

р. Ирбитка

1

100

есть

Кушвинский ГО

1

д. В. Баранча

Верхне-Баранчинский пруд

1

1000

есть

ГО Верхняя Тура

1

г. Верхняя Тура

Верхнетуринский пруд

1

50

есть

ГО Заречный

1

г. Заречный

Белоярское вдх.

1

4000

есть

Новолялинский ГО

1

г. Новая Ляля

р. Ляля

1

500

есть

2

п. Лобва

р. Лобва

1

500

есть

Слободо-Туринский МР

1

с. Туринская Слобода

р. Тура

1

1300

есть

Волчанский ГО

1

г. Волчанск

оз. Шестое

1

150

есть

ГО Верхотурский

1

п. Привокзальный

р. Актай

2

2000

есть

2

с. Меркушино

р. Тура

1

1000

есть

г. Каменск-Уральск

1

г. Каменск-Уральск, Синарский р-н

Каменское вдх.

1

3000

есть

2

д. Кремлевка

Искусственный пруд

1

300

есть

3

г. Каменск-Уральск

р. Каменка

1

300

есть

4

г. Каменск-Уральск

р. Каменка

2

1000

есть

Сысертский ГО

1

п. В. Сысерть

Верхне-Сысертское вдх.

1

15

 

2

п. В. Сысерть

Верхне-Сысертское вдх.

1

20

 

3

с. Кашино

Ильинское вдх.

1

350

 

4

с. Черданцево

Черданское вдх.

1

150

 

5

п. Двуреченск

Нижнее-Сысертское вдх.

1

100

 

6

п. Б. Исток

пруд "Источек"

1

300

 

7

д. Космаково

оз. Багаряк

1

30

 

Тавдинский ГО

1

г. Тавда, ул. Типографская, 42 (р-н Тавдинского ПСО ГКУ СО)

р. Тавда

1

150

есть

Бисертский ГО

1

р.п. Бисерть

Бисертский пруд

1

250

есть

Североуральский ГО

1

г. Североуральск

Колонгинское вдх.

1

400

есть

Нижнетуринский ГО

1

г. Нижняя Тура

Нижнетуринское пруд.

1

300

есть

Серовский ГО

1

г.Серов

Серовский городской пруд

1

500

есть

Качканарский ГО

1

г. Качканар

Нижневыйское вдх.

1

2000

есть

Ивдельский ГО

1

г. Ивдель ул.Октябрьская, ул. Набережная

р. Ивдель

1

350

 

ГО Богданович

1

с. Байны

р. Большая Калиновка

1

50

есть

2

с. Ильинское

р. Малая Калиновка

1

40

есть

3

с. Каменноозерское

оз. Каменное

1

12

есть

4

с. Кунарское

пруд

1

40

есть

5

г. Богданович (северная часть)

р. Кунара

1

50

есть

6

д. Паршина

ключ Паршинский

1

40

есть

ГО Березовский

1

п. Старопышминск

р. Пышма "Святой источник" ул. Советская 10А

1

1300

есть

2

п. Старопышминск

пруд Краянский Сад "Венеция" ул. Металлистов 13

1

250

есть

3

п. Сарапулка

р. Сарапулка

1

150

есть

4

23 км ЕКАД ГЛК "Лиственная"

пруд г. Лиственная

1

100

есть

5

п. Лосиный

Искусственный пруд

1

50

есть

ГО Верхняя Пышма

1

с. Балтым Храм Святого Благоверного Князя Александра Невского (ул. Набережная 4б)

река Балтымка

1

500

есть

ГО Среднеуральск

1

г. Среднеуральск, Северный проезд 15 (Монастыро в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов"

водоем на территории монастыря

1

1000

есть

ГО Первоуральск

1

г. Перворуральск

акватория Нижне-Шайтанского пруда

1

1500

есть

2

г. Перворуральск

акватория Билимбаевского пруда

1

100

есть

3

г. Перворуральск

акватория карьера на 334 км трассы Пермь-Екатеринрбург

1

1500

есть

Сосьвинский ГО

1

с. Романово

р. Сосьва

1

350

есть

ГО Пелым

1

г. Пелым, река в р-не пристани по ул. Набережная (напротив здания 12)

река Пелым

1

200

есть

г. Нижний Тагил

1

г. Нижний-Тагил (проспект Мира, 1) спортивный клуб моржей

Нижнетагильский пруд

1

250

есть

Михайловское МО

1

г. Михайловск, ул. Кирова, 12

Михайловское вдх.

1

300

есть

ГО Староуткинск

1

п. Староуткинск

Староуткинский пруд

2

1000

есть

Режевской ГО

1

с. Клевакинское

пруд р. Глиночка

1

50

нет

1

пос. Липовка

пруд п. Липовка

1

130

нет

Ачитский ГО

1

р.п. Ачит

река Ачит

1

10

есть

ГО Нижняя Салда

1

ГО Нижняя Салда

Нижнесалдинский пруд

1

15

есть

Байкаловский МР

1

с. Байкалово

Байкаловский пруд

1

150

есть

Нижнесергинское ГП

1

г. Нижние Серги

река Серга

1

4320

есть

МО г. Ирбит

1

г. Ирбит

река Ница

1

3500

есть

Талицкий ГО

1

г. Талица

Ургинский пруд

1

1200

есть

2

п. Троицкий

Доковский пруд

1

500

есть

3

с. Завьяловское

пруд на реке Кобыльей

1

50

 

4

д. Заречная

пруд

1

30

 

5

с. Бутка

река Беляковка

1

100

 

6

с. Елань

пруд

1

50

 

Горноуральский ГО

1

с. Лая

Верхний пруд река Лая

1

115

есть

Махневское МО

1

пгт Махнево ул. Северная 1

Искусственный пруд

1

10

 

2

п. Санкино ул. Торговая 1

река Тура

1

10

 

МО г. Алапаевск

1

г. Алапаевск

городской пруд

1

240

есть

Пышминский ГО

1

р.п. Пышма

река Юрмач

1

135

есть

2

д. Савина

Святой источник

1

255

есть

Итого в Свердловской области

106 купелей

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