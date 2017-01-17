В Екатеринбурге на беременную журналистку упал лёд с крыши многоэтажного дома

Сегодня в середине дня на улице Шмидта в Екатеринбурге наледь с крыши многоэтажного дома упала на беременную женщину-журналистку. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку по этому факту.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, беременная женщина вместе со своим ребёнком проходила возле дома в тот момент, когда сверху сошёл снег со льдом. Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, откуда упала наледь: с кровли дома или с козырька балкона одной из квартир.