В Екатеринбурге на беременную журналистку упал лёд с крыши многоэтажного дома

Сегодня в середине дня на улице Шмидта в Екатеринбурге наледь с крыши многоэтажного дома упала на беременную женщину-журналистку. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку по этому факту.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, беременная женщина вместе со своим ребёнком проходила возле дома в тот момент, когда сверху сошёл снег со льдом. Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, откуда упала наледь: с кровли дома или с козырька балкона одной из квартир.
— В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД РФ по Екатеринбургу поступило тревожное сообщение от бригады скорой помощи. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа и участковые уполномоченные. Выяснилась, что потерпевшая является журналисткой. Сейчас сыщики выясняют, кто отвечает за уборку снега с крыши, когда её в последний раз осуществляли. По предварительным данным, женщина получила сотрясение головного мозга, — пояснил для "ОГ" официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.