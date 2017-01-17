Владимир Путин поздравил свердловчанина Сергея Карякина с победой в гонке "Дакар-2017"

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Президент России Владимир Путин направил губернатору Евгению Куйвашеву и свердловскому спортсмену Сергею Карякину поздравления по случаю победы в гонке "Дакар-2017".

— Впервые в истории "Дакара" российский пилот стал победителем в зачёте "QUAD". В состязании с именитыми конкурентами все члены команды внесли свой вклад в победу, проявили выдержку, волю и мастерство, умение точно рассчитать силы. Этот успех убедительно продемонстрировал отличную подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте, их характер, волю и командную сплочённость, — отметил глава государства.

Как сообщает областной департамент информполитики, Евгений Куйвашев в своём поздравлении Сергею Карякину отметил, что он и тысячи уральцев внимательно следили за ходом гонки.