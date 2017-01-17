«Автомобилист» в овертайме выиграл в Челябинске у «Трактора»

В матче регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и екатеринбургским «Автомобилистом» за 60 минут основного времени не было заброшено ни одной шайбы. Победитель определился в овертайме – Станислав Чистов принёс победу «Автомобилисту» за 53 секунды до окончания дополнительной пятиминутки. «Автомобилист» набрал 66 очков в 50 матчах и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У замыкающего первую восьмёрку «Адмирала» на три очка больше, но у «Автомобилиста» есть одна игра в запасе по сравнению с дальневосточниками.

Следующий матч екатеринбургская команда проведёт 19 января на своей площадке с «Югрой» из Ханты-Мансийска, которую сейчас возглавляет уволенный в конце октября из «Автомобилиста» Андрей Разин.