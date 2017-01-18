Областная газета
Общество 18 января 2017, 09:11

В крещенскую ночь на Среднем Урале ожидается до минус 25 градусов мороза

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Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.



В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, на Среднем Урале ожидается понижение температуры воздуха до -15...-20 °С, в горах и низинах до -25 °С, сообщает  Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 18 января, днём столбик термометра покажет до -4...-9 °С, в горах и низинах до -16 °С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер южный, 2-7 м/с. 

Завтра, 19 января, днём синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег и слабую метель. Столбик термометра покажет до -11...-16 °С, в горах и низинах до -19 °С. Ветер западный, 5-10 м/с, днём порывы до 13 м/с.

В ночь с четверга на пятницу столбик термометров опустится до -15...-20 °С, при прояснении до -23 °С. В пятницу, 20 января, днём ожидается повышение температуры воздуха до -6...-11 °С. Ветер западный, 6-11 м/с, возможны порывы до 17 м/с. 

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СЮЖЕТ: Крещенское купание

СЮЖЕТ: Крещенское купание
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