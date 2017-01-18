Иностранные студенты в Екатеринбурге окунутся в крещенскую прорубь

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

Студенты-горняки, которые приехали учиться в Екатеринбург из других стран, решили поддержать российскую традицию крещенских купаний, сообщили в Уральском государственном горном университете.

Окунуться в ледяную воду решились десятки студентов вуза, и среди них — учащиеся из Гвинеи, Китая и Македонии. Многие из них в будущем планируют остаться в России, поэтому знакомятся с местными обычаями.

Для участников праздника выступят баянист и коробейники с баранками, а ознакомительную лекцию о православных традициях прочтёт сотрудник кафедры теологии УГГУ Сергей Попов.

Искупаются ребята из УГГУ на проруби в Малом Истоке 19 января.

Фото: пресс-служба Уральского горного университета