Областная газета
Общество 18 января 2017, 09:31

В Екатеринбурге пройдёт Крещенский крестный ход

Сюжет

Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.



Сегодня, 18 января, в столице Урала пройдёт Крещенский крестный ход. Горожане стартуют в 10:00 от  Собора Успения Пресвятой Богородицы (Кирова, 65) и проследуют к Верх-Исетскому пруду (со стороны пляжа), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. 

После крестного хода на Верх-Исетском пруду пройдёт чин Великого освящения воды, затем все желающие смогут окунуться. 

- В этом году на Верх-Исетском пруду будут сооружены две купели (мужская и женская)  и поставлены две тёплые палатки. Всем горожанам предложат горячий чай. Купель будет работать до вечера 19 января, - рассказал протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского Собора на ВИЗе. 

Быстрая реклама

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (18 января)

Первым стереофильмом, который увидели свердловчане, была советская картина «Ученик лекаря» (1983, режиссёр Борис Рыцарев). Кадр из фильма «Ученик лекаря»
33 года назад свердловчане стали смотреть 3D-кино