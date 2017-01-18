В Екатеринбурге пройдёт Крещенский крестный ход

Сюжет Крещенское купание

Как отмечают Крещение свердловчане.

Сегодня, 18 января, в столице Урала пройдёт Крещенский крестный ход. Горожане стартуют в 10:00 от Собора Успения Пресвятой Богородицы (Кирова, 65) и проследуют к Верх-Исетскому пруду (со стороны пляжа), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

После крестного хода на Верх-Исетском пруду пройдёт чин Великого освящения воды, затем все желающие смогут окунуться.