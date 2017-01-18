В Екатеринбурге пройдёт Крещенский крестный ход

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Крещенское купание
Как отмечают Крещение свердловчане.
Сегодня, 18 января, в столице Урала пройдёт Крещенский крестный ход. Горожане стартуют в 10:00 от Собора Успения Пресвятой Богородицы (Кирова, 65) и проследуют к Верх-Исетскому пруду (со стороны пляжа), сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
После крестного хода на Верх-Исетском пруду пройдёт чин Великого освящения воды, затем все желающие смогут окунуться.
- В этом году на Верх-Исетском пруду будут сооружены две купели (мужская и женская) и поставлены две тёплые палатки. Всем горожанам предложат горячий чай. Купель будет работать до вечера 19 января, - рассказал протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского Собора на ВИЗе.