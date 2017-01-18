Мария Захарова: Эдварду Сноудену продлён срок вида на жительство в России

Бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену продлён срок вида на жительство в России ещё на два года. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в социальных сетях.

- Сноудену только что продлён срок вида на жительство в России ещё на пару лет, - написала Мария Захарова, прокомментировав предложение бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла выдать новому избранному президенту США Дональду Трампу Эдварда Сноудена.

Напомним, бывшему сотруднику Агентства национальной безопасностив США Эдварду Сноудену заочно предъявлены обвинения по ряду статей, в частности, о шпионаже и хищении госсобственности. В начале июня 2013 года он предал гласности сведения о секретной операции американских спецслужб по контролю за интернет-пользователями во всём мире и бежал в Гонконг. Затем Эдвард Сноуден перебрался в Россию и 1 августа 2013 года получил временное убежище в нашей стране на один год. В 2014 году ему предоставили вид на жительство в России сроком на три года.