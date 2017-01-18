В Свердловской области открыли ещё три ледовые переправы

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам разрешили на Среднем Урале эксплуатацию ещё трёх ледовых переправ. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ, переправы продолжат работу до марта 2017 года.

Всего в Свердловской области теперь действуют 11 ледовых переправ: пять в муниципальном районе Таборинский, три в Серовском городском округе, две в Гаринском городском округе и одна в Слободо-Туринском муниципальном районе.

Две новые технологические ледовые переправы (для перевозки леса) грузоподъёмностью до 30 тонн открылись на реке Тавда (у села Таборы и села Фунтусово). Сегодня, 18 января, начнёт функционировать переправа на реке Сосьва в посёлке Красный Яр Серовского ГО, предназначенная для обеспечения жизнедеятельности населения.

Добавим, в конце декабря на Среднем Урале открылись по две переправы на реках Сосьва и Тавда. В начале января начали действовать ещё четыре переправы на реках Тура, Тавда и Сосьва. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в ближайшее время планируется открыть ещё три ледовые переправы.